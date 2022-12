Il compagno la picchia, lei scappa sul tetto di casa. I Carabinieri la salvano: ricoverata al pronto soccorso per un trauma cranico (foto Ansa)

Avrebbe maltrattato la compagna, fino a procurarle un trauma cranico e un trauma all’occhio destro. Per questo un uomo di 49 anni, italiano, domiciliato a Pistoia, è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia. I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Pistoia sono intervenuti sul posto.

Pistoia, donna fugge sul tetto per sfuggire al compagno violento

Al numero di pronta emergenza 112 era stata segnalata una accesa discussione tra un uomo e una donna. Al loro arrivo i militari hanno trovato una donna italiana di 41 anni sul tetto dell’abitazione. La donna era rifugiata là per sfuggire alle violenze del compagno.

La donna ha subito un trauma cranico e un trauma all’occhio destro

La donna è trasportata al pronto soccorso, dove le sono stati riscontrati due traumi causati dai colpi ricevuti in viso: uno cranico e uno all’occhio destro. Sono state subito attivate nei suoi confronti le procedure previste dal Codice Rosa. Il 49enne, arrestato in flagranza di reato, invece, dopo l’udienza di convalida, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in un luogo differente da quello dove conviveva con la vittima.

