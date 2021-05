Scarpe Lidl tornano in vendita da oggi nei supermercati: dove comprarle e quanto costano

Da oggi lunedì 10 maggio tornano in vendita nei supermercati le scarpe della Lidl dopo il boom di vendite e il tormentone dei mesi scorsi eccole tornare di nuovo. Vediamo dove comprare le scarpe della Lidl e quanto costano.

Scarpe della Lidl, dove le vendono e il prezzo

“Per la gioia di tutti coloro che non sono riusciti ad accaparrarsene un paio – fa sapere Lidl in una nota – le sneakers Lidl, le più chiacchierate degli ultimi mesi, saranno di nuovo in vendita dal 10 maggio negli oltre 680 punti vendita della catena in Italia, sempre al prezzo di 12,99 euro. A seguito dello straordinario successo riscosso lo scorso novembre con il lancio della collezione dedicata ai fan del brand, le scarpe Lidl sono diventate un vero e proprio fenomeno di costume che ha acceso un vivace dibattito tra esperti e appassionati”.

Lidl e le scarpe sostenibili

Il marchio sportivo Crivit di Lidl Italia lancia intanto anche la sua prima collezione di scarpe sostenibili. Dal 6 maggio, in tutti gli oltre 680 punti vendita dell’Insegna, saranno disponibili le nuove calzature prodotte con plastica recuperata dagli Oceani. Lidl Italia, nell’ambito del programma “REset Plastic”, la strategia internazionale per la riduzione della plastica del Gruppo Schwarz, è impegnata a limitarne l’utilizzo nei suoi pack, negli imballi. Con le nuove Crivit Ocean Bound utilizzerà la plastica riciclata come materiale per dar vita a nuovi prodotti di alta qualità anche nell’ambito sportivo.

Le nuove scarpe sportive Crivit sono, infatti, prodotte con il 100% di plastica riciclata. Il 75% della loro componente tessile, a maglie traspiranti, nasce da bottiglie Pet convenzionalmente riciclate. Mentre il restante 25% impiega la cosiddetta “Ocean Bound Plastic”, ovvero, rifiuti plastici raccolti da spiagge, isole o zone costiere, in questo caso dell’Asia. Per ogni paio di scarpe Crivit è stato recuperato, riciclato e trasformato l’equivalente, in base alla taglia, di 11 fino a 16 bottiglie di plastica Pet.