FORMIA – Era partito con il padre da Buccino, in provincia di Benevento, per trascorrere una serena domenica al mare. Ma all’improvviso un malore se lo è portato via: è morto così un ragazzo rumeno di 18 anni, appena compiuti, sulla spiaggia di Scauri, località balneare vicino Formia.

Si è sentito male in mare, probabilmente colto da una congestione mentre faceva il bagno. E per lui, nonostante il soccorso di alcuni vicini di ombrellone che hanno provato a rianimarlo con un massaggio cardiaco, non c’è stato nulla da fare. I bagnanti hanno subito chiamato un’ambulanza che però è giunta dopo venti minuti e senza medico, che è arrivato dopo.

Quasi sicuramente il ragazzo è morto già in acqua ma resta il fatto che i turisti non si sentono sicuri. “Il problema – spiega chi ha assistito alla tragedia – è che ci sono stati troppi tagli. Non ci sono soldi. Le autoambulanze non sono sufficienti per coprire un litorale che soprattutto nel fine settimana si affolla di turisti”.

“Siamo venuti qui tante volte. Ora come faccio?”, ha detto in lacrime il papà del ragazzo. La madre è in Romania e ancora non sa cosa è accaduto a suo figlio. Sul posto ora ci sono la guardia costiera e i vigili urbani in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. (Fonte: Agi)