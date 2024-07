Schiacciato da un Tir durante una manovra, morto operaio 53enne

Un operaio è morto questa mattina intorno alle 11 all’interno di un’azienda vinicola lungo la strada provinciale Comiso-Chiaramonte, nel Ragusano. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un autoarticolato durante una manovra nel piazzale di pertinenza dell’azienda Avide.

Chi è la vittima

La vittima si chiama Antonino Giompiccolo, 53 anni. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Comiso e lo Spresal per i controlli sulla sicurezza del lavoro. Nel piazzale non ci sono telecamere e non ci sono testimoni. La salma si trova ora all’obitorio del cimitero di Comiso a disposizione del sostituto procuratore Ottavia Polipo che dovrà decidere se disporre l’autopsia.