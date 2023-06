Schianto tra un’autocisterna carica di latte e una Jeep Renegade sulla strada che collega Stornara a Cerignola, in Puglia. Nell’impatto ha perso la vita Dino Di Foggia, parrucchiere di 59enne di Stornara, molto noto in entrambi i paesi come Dino Lookmaker.

La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di venerdì 30 giugno, sul ponte del Bovino. La Jeep sulla quale viaggiava il 59enne è rimasta schiacciata dall’autocisterna. Sul posto sono intervenuti insieme al 118 e alla polizia locale, anche i Vigili del Fuoco coadiuvati da una autogru del comando di Foggia.

Purtroppo però per il 59enne non c’è stato nulla da fare. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social per salutare la vittima con un laconico: “Ciao Dino”.

