MANTOVA – La scarsa visibilità per via della nebbia è alla base del tragico schianto avvenuto la mattina del 30 gennaio tra un’auto e un Tir. Nello schianto un uomo di 47 anni è morto sulla ex statale Cisa, nel territorio del comune di Borgo Virgilio, in provincia di Mantova.

Secondo una prima ricostruzione, per via della fitta nebbia l’auto guidata dalla vittima si è schiantata contro un Tir poco dopo le 10 del mattino di giovedì. L’uomo a bordo dell’auto è morto sul colpo e per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, la polizia stradale, i vigili del fuoco e i carabinieri e il traffico sulla ex statale che collega Mantova all’Emilia ha subito dei rallentamenti. (Fonte ANSA)