Drammatico incidente sulla Porrettana, nel territorio di Marzabotto: un anziano ha perso la vita e altre 4 persone sono rimaste ferite, in seguito allo scontro tra tre auto e un carro attrezzi. La tragedia si è consumata al km 65,500 in località Pian di Venola. Ancora da accertare le cause del sinistro.

Nello schianto è morto un 85enne di Marzabotto: è deceduto durante il trasporto in ambulanza. Il figlio, che viaggiava come passeggero sulla Opel Meriva guidata dall’anziano, ha riportato ferite di media gravità. Con lui altre tre persone sono rimaste ferite: nessuna risulta al momento in pericolo di morte.

Al momento il traffico risulta rallentato poiché è stato temporaneamente ridotto a una sola corsia. Sul posto sono al lavoro, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura completa del tratto nel più breve tempo possibile.

