VICENZA – Schianto nel tunnel che collega Schio e Valdagno, in provincia di Vicenza, la mattina del 25 marzo. Lo scontro tra l’auto e il camion è stato frontale e due persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Vicenza, l’auto viaggiava in direzione Schio con a bordo un uomo di 43 anni quando, per cause ancora da accertare, ha invaso la corsia opposto e si è schiantato contro autocarro Iveco guidato da un uomo di 61 anni e originario di Schio.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e quattro pattuglie della polizia locale. Il tunnel è stato chiuso al traffico poco dopo le 9, orario dell’incidente, ed è stato riaperto intorno alle 12.30. Il bilancio è di due feriti: quello meno grave è stato portato all’ospedale di Valdagno, mentre il secondo è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Santorso. (Giornale di Vicenza)