RAGUSA – Ancora una tragedia sulle strade di Scicli, in provincia di Ragusa. Un ragazzino di appena 16 anni ha perso la vita in sella al suo motorino in via Vitaliano Brancati. E’ successo lunedì mattina alle 6.45: il giovane era alla guida del suo scooter quando per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed ha finito la sua corsa contro un albero.

Inutili i soccorsi, il sedicenne è morto poco dopo l’impatto. E’ un’altra gravissima perdita per la comunità di Scicli, già tristemente segnata nella notte dalla morte di Martina Aprile, mamma di 25 anni, travolta e uccisa a fine turno fuori dal ristorante in cui lavorava. La donna stava gettando la spazzatura insieme ad un collega, quando un’auto è piombata loro addosso in viale della Pace, la strada principale di Cava D’Aliga, frazione balneare di Scicli.

Entrambi sono stati travolti: Martina è morta sul colpo, ferito non gravemente l’amico che era con lei. La donna lascia un figlio in tenera età. (Fonte: Ansa)