Sciopero aerei 1 ottobre: stop voli Ryanair, Vueling, EasyJet e Volotea. Tutti gli orari

Sabato 1 ottobre gli aerei di diverse compagnie aeree resteranno a terra – con orari diversi a seconda dell’azienda – a causa di uno sciopero.

Filt-Cgil e Uiltrasporti hanno annunciato che “gli scioperi saranno rispettivamente di 24 ore per Ryanair e di quattro ore, dalle 13 alle 17, per Vueling”. Anche i piloti e gli assistenti di volo di EasyJet e Volotea si uniranno alle rimostranze. Uiltrasporti ha sottolineato che “la protesta continuerà finché non verrà dato ascolto alle importanti istanze dei lavoratori”.

Qui la nota dell’Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile con la lista dei voli garantiti.

Il comunicato

“Dopo gli scioperi degli scorsi 8 e 25 giugno e 17 luglio – spiegano le organizzazioni sindacali – non è ancora stato aperto un confronto sulle reali problematiche che ormai da mesi affliggono il personale navigante Ryanair, Malta Air e CrewLink. I lavoratori italiani continuano a rivendicare contratti che garantiscano condizioni di lavoro dignitose e stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo del nostro Paese”.

“La mobilitazione del primo ottobre – proseguono Filt Cgil e Uiltrasporti – riguarderà questa volta anche piloti e assistenti di volo di Vueling, compagnia del gruppo Iag (che include anche British Airways e Iberia). Infatti, dopo un’estate in cui il personale navigante della compagnia, dimostrando grande impegno e professionalità, ha volato al limite delle ore consentite dalla normativa, i lavoratori della compagnia spagnola hanno appreso dell’apertura, da parte di Vueling, di una procedura che prevede 17 esuberi tra i circa 120 assistenti di volo assunti nella base di Roma Fiumicino. Chiediamo alla compagnia un confronto costruttivo e trasparente con le organizzazioni realmente rappresentative dei lavoratori della compagnia al fine di evitare licenziamenti e trovare soluzioni che tutelino i naviganti del gruppo basati in Italia. È inoltre necessario affrontare con urgenza questioni non più differibili come il rispetto della normativa a tutela di maternità a paternità, ad esempio l’esonero del lavoro notturno per le madri con figli piccoli”.