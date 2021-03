Sciopero Amazon oggi 22 marzo: niente ordini e consegne, slittano tutti di un giorno

Sciopero Amazon oggi lunedì 22 marzo con ordini e consegne che non saranno effettuati fino a domani, slittando quindi di un giorno. Si tratta del primo sciopero generale di Amazon in Italia: oggi quindi niente consegne e niente ordini. Una cosa non da poco visto che nel periodo di pandemia ci si è affidati ai corrieri e agli ordini Amazon.

Perché c’è lo sciopero Amazon

La trattativa tra Filt Cgl, Fit Cisl, Uiltrasporti e Assoespressi, sulla piattaforma per la contrattazione di secondo livello della filiera Amazon, “si è interrotta bruscamente a causa dell’indisponibilità dell’associazione datoriale ad affrontare positivamente le tematiche poste dal sindacato”. Lo fanno sapere le tre sigle sindacali, in comunicato ai lavoratori. Indetto quindi uno sciopero generale nazionale di 24 ore di tutto il personale della filiera di Amazon. Resteranno fermi quindi gli addetti degli hub e gli addetti alle consegne (i driver), lunedì 22 marzo.

Sciopero Amazon oggi, il nodo Covid

Lo sciopero, che è di fatto il primo stop in Italia di tutta la filiera, è indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, e Uiltrasporti riguarda tutto il personale dipendente di Amazon. Oltre all’indisponibilità dell’associazione datoriale ad affrontare positivamente le tematiche poste dal sindacato, i sindacati denunciano anche “la latitanza di Amazon sul tavolo del delivery. Inoltre l’assenza di risposte della multinazionale americana in relazione alla prosecuzione del confronto, avviato a gennaio, relativamente al personale dipendente ed a quello che opera negli appalti dei servizi di logistica. Amazon manifesta – affermano – col suo comportamento inaccettabile, l’indisponibilità cronica ad un confronto. Confronto con le rappresentanze dei lavoratori in spregio alle regole previste dal CCNL e ad un sistema di corrette relazioni sindacali”.