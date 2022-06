Lunedì prossimo 8 giugno si terrà uno sciopero di 24 ore presso il Centro di controllo d’area di Milano.

Sciopero controllo aereo 24 ore a Milano lunedì 8 giugno

Lo rende noto l’Enav, secondo cui la protesta è indetta dalle sigle sindacali Ugl-TA e Unica. In quel giorno, spiega la società che gestisce i servizi per la navigazione nello spazio aereo nazionale, “saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo normativa vigente”.

Il 17 giugno sciopero generale dei trasporti

Venerdì 17 giugno sciopero generale dei trasporti. Stop di 24 ore per il settore aereo. Ferrovie ferme dalle 21 del 16 alle 21 del 17. Dalle 9 alle 17 si ferma anche il personale di Rfi dell’area di Milano. Stop per 24 ore anche per il trasporto pubblico locale, con modalità diverse in base a regioni e comuni.

Si fermano anche i marittimi: per 24 ore stop ai collegamenti verso le isole. Dalle 22 del 16 alle 22 del 17 fermi anche i dipendenti della autostrade. Dalle 12 alle 16 si fermano anche gli addetti alle pulizie della Dussmann Service a Malpensa (fonte Sky tg24).