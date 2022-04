Sciopero dei trasporti a Napoli oggi, 28 aprile: gli orari e le fasce garantite di linee vesuviane e flegree

Sciopero dei trasporti oggi, giovedì 28 aprile, a Napoli: dalle 18 alle 22 si fermeranno anche i trasporti Eav, l’holding regionale “a causa di problematiche della centrale operativa linee flegree” e per “utilizzo del personale inidoneo controlleria sui treni, gestione personale linee flegree, turni dirigenti linee flegree, personale linee Suburbane Benevento-Cancello-Napoli, mancata manutenzione treni”, si legge su Napoli Today.

Sciopero del 28 aprile a Napoli: le linee vesuviane

Per quanto riguarda le linee vesuviane le ultime partenze garantite da Napoli sono alle 17:36 per Sorrento, alle 17:38 per Baiano, alle 17:40 per Sarno, alle 17:38 per Baiano, all 17:23 per Poggiomarino, alle 17:50 per Torre del Greco via centro direzionale.

Gli orari dei treni per Napoli sono: alle 17:36 da Sorrento, alle 17:22 da Sarno, alle 17:44 da Baiano, alle 17:16 da Poggiomarino, alle 17:49 da Torre del Greco via centro direzionale.

Sciopero del 28 aprile a Napoli: le linee flegree

Per quanto invece concerne le linee flegree, le ultime partenze garantite sono: alle 17:41 da Montesanto per Torregaveta, alle 17:45 da Torregaveta per Montesanto; alle 17:36 da Montesanto per Licola; alle 17:56 da Licola per Montesanto.

Sciopero a Napoli: le partenze garantite

Le partenze garantite anche dopo l’inizio dello sciopero sono alle 22:07 da Licola per Montesanto, con autobus sostitutivo con fermate a Quarto e a Montesanto; da Montesanto per Fuorigrotta alle 22:41; da Torregaveta per Fuorigrotta ore 22:25.

Sciopero del 28 aprile delle linee suburbane

Le ultime partenze garantite prima dello sciopero sulle linee suburbane sono: alle 16:26 da Napoli per Benevento, alle 17:20 da Napoli per Piedimonte. Per Napoli, da Benevento alle 18:49 e da Piedimonte alle 17:21.

E’ garantito anche il treno 7878 da Napoli per Piedimonte delle ore 20:30.

Per la linea metro Piscinola – Aversa le ultime partenze garantite sono: da Aversa per Piscinola alle 19:30, da Piscinola per Aversa alle 19:45.