Sciopero dei trasporti oggi 14 gennaio bus, metro e tram: orari e informazioni

Uno sciopero di 4 ore oggi, venerdì 14 gennaio, bloccherà il trasporto pubblico locale. Lo sciopero coinvolgerà bus urbani, extraurbani, metro, tram, ferrovie e anche i treni regionali.

Lo sciopero avrà orari diversi di città in città. “Lo sciopero – spiegano i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri – avrà infatti articolazioni regionali”.

Questi gli orari dello sciopero nelle principali città italiane:

Negli orari dello sciopero non saranno garantiti neanche i servizi di biglietteria, scale mobili, ascensori e montascale. Le stazioni resteranno comunque aperte.

L’agitazione è proclamata unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri “per il rinnovo del Ccnl, scaduto il 31 dicembre 2017, da questa scadenza è stato siglato un accordo ponte fino al 2020 che ha regolato solo un arretrato economico per il triennio già trascorso. Rivendichiamo – spiegano le organizzazioni sindacali – il rinnovo del contratto per il miglioramento delle condizioni di lavoro e per un incremento salariale per i lavoratori che garantiscono un servizio essenziale e centrale nei programmi di ripresa economica, transizione ecologica e miglioramento della qualità della vita nei centri urbani”.