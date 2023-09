Sciopero del trasporto pubblico: lunedì nero, ecco gli orari e le fasce garantite città per città

Lunedì uno sciopero del trasporto pubblico renderà difficile, e non poco, la vita dei pendolari, degli studenti e dei lavoratori. Lo stop, nazionale, avrà una durata di 24 ore.

L’agitazione è stata indetta dalle sigle Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas e Faisa Confail per rivendicare “un aumento salariale di 300 euro, oltre a alla riduzione a 35 ore settimanali a parità di salario; la riduzione dei periodi guida e dei nastri di lavoro e un reale adeguamento delle tutele sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti che utilizzano i mezzi del Trasporto pubblico e per chiedere il blocco delle privatizzazioni e relative gare d’appalto”.

Sciopero del trasporto pubblico, gli orari città per città

A Roma lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dalle organizzazioni sindacali di base, cioè SGB, ADL, Cobas Cub e Confail Faisa, interesserà la rete Atac, i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl e Cotral dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 fino a fine servizio, garantendo quindi le fasce di garanzia al mattino e al pomeriggio.

A Milano fermi i mezzi Atm, quindi tutti gli autobus, i tram e i treni delle cinque linee metropolitane. Secondo quanto riferisce la società dei trasporti milanesi le linee saranno ferme dalle 8:45 alle 15 e dopo le ore 18.

A Torino il servizio extraurbano garantito prevede un servizio bus sostitutivo della ferrovia sfmA – Torino-Aeroporto-Germagnano-Ceres da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30. Per quanto riguarda il servizio urbano-suburbano, metropolitana, l’apertura dei centri di servizi al cliente è prevista dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Infine, il servizio ferroviario sfm1 – Rivarolo-Chieri sarà attivo dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

A Genova il servizio sarà garantito dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30. Il restante personale, dalle biglietterie al servizio clienti, incrocia le braccia. Stessa cosa anche per il servizio di trasporto provinciale, con il servizio garantito dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 17 alle ore 20 e il personale delle biglietterie che, invece, si asterrà dal lavoro dalle ore 9 alle ore 16.30.

E a Napoli?

Per quanto riguarda le linee di superficie: (tram, bus, filobus) il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Sulla Linea 1 la prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:30 e da Garibaldi ore 07:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09:10 e da Garibaldi ore 09:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:03 e da Garibaldi ore 17:43. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:34 e da Garibaldi alle ore 19:34. Per le funicolari Mergellina, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50. Chiuso l’impianto di Chiaia.