Sciopero del trasporto pubblico oggi 26 aprile: a rischio bus, tram e metro, orari differenti città per città

Oggi, venerdì 26 aprile, alla vigilia del fine settimana e in pieno ponte del 25 aprile, i trasporti locali sciopereranno per 4 ore provocando non pochi disagi nelle città italiane. La giornata di oggi sarà decisamente meno caotica del solito dato che molti pendolari hanno fatto ponte. Molti ma non tutti. E poi ci sono i tanti turisti che affollano le città italiane in queste ore. Lo sciopero nazionale dei trasporti pubblici locali è stato indetto dal sindacato Confail Faisa ed avrà orari diversi nelle varie città italiane.

Lo sciopero avrà orari differenti da città a città, ma interesseranno soprattutto il mattino con il rispetto delle fasce di garanzia. Lo sciopero è stato indetto “per le forti preoccupazioni legate all’allontanamento dalla professione di conducente di linea e la disaffezione al mondo dei trasporti. Per le ripercussioni significative sul piano della stabilità economica futura delle aziende del Tpl (Trasporto pubblico locale). Per i Ccnl (Contratti nazionali di lavoro) di categoria sempre più svantaggiosi per le Maestranze” e infone “per la sicurezza sul lavoro”.

Lo sciopero a Milano, Roma e Napoli

A Milano, il sito di Atm (l’azienda dei trasporti milanesi) avvisa che lo sciopero si svolgerà venerdì 26 aprile dalle 8:45 alle 12:45 . In queste 4 ore potrebbero verificarsi ritardi per bus, tram e metropolitane. Per restare aggiornati si può consultare il sito Atm.

. In queste 4 ore potrebbero verificarsi ritardi per bus, tram e metropolitane. Per restare aggiornati si può consultare il sito Atm. A Roma lo sciopero di venerdì coinvolgerà i mezzi Atac dalle 8.30 alle 12.30. A rischio anche i collegamenti eseguiti da altri operatori tra cui le reti gestite da Roma Tpl e Autoservizi Troiani/Sap. Saranno garantite le corse previste entro le ore 8.29 si legge sul sito dell’Atac.

A rischio anche i collegamenti eseguiti da altri operatori tra cui le reti gestite da Roma Tpl e Autoservizi Troiani/Sap. Saranno garantite le corse previste entro le ore 8.29 si legge sul sito dell’Atac. A Napoli, la società Anm avvisa che lo sciopero sarà dalle ore 11 alle ore 15. “L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia”. L’azienda di trasporti spiega le modalità dello sciopero. Funicolari: Centrale, Montesanto e Mergellina: ultima corsa del mattino garantita alle ore 10.50. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 15.20. Impianto di Chiaia chiuso. Metro Linea 1: ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 10.20 e da Garibaldi alle ore 10.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 15.50 e da Garibaldi alle ore 16.30. Le linee di superfice si fermaranno dalle ore 11 alle ore 15. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l’inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Per informazioni si può consultare il sito di Anm.