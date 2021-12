Sciopero del venerdì bus, metro, treni: Green Pass ci pesa e leggera è la pagnotta

Sciopero del venerdì nei trasporti pubblici, ormai una cara tradizione. Stavolta a rendere omaggio alla tradizione dello sciopero del venerdì è soprattutto un sindacato, l’Ugl, che ama sindacalmente stare a cavallo tra sindacalismo autonomo ed antagonista e sindacalismo istituzionale, insomma Cgil, Cisl e Uil. Ugl, un sindacato politicamente vicino alla destra, Ugl che stavolta dà il cambio agli altri sindacati e tira la volata dello sciopero del venerdì.

Primo scioperante, l’annuncio

Scioperi dei trasporti pubblici del venerdì che per riuscire hanno bisogno di una mano, regolarmente loro fornita. Il primo scioperante è infatti l’annuncio dello sciopero. Così l’utenza, la gente apprende dai notiziari di “disagi” se non di “tilt” e lo sciopero diventa una profezia sindacale che si auto realizza. Anche se poi a scioperare sono il 10 per cento dei lavoratori o anche meno, lo sciopero riesce lo stesso.

La piattaforma: soldi rivestiti in Green Pass

Ma stavolta lo sciopero del venerdì si avvarrà non solo dell’esser venerdì, non solo dell’effetto annuncio, stavolta ci sarà adesione dei dipendenti. Perché la piattaforma dello sciopero è solida. Solida e si colloca all’incrocio di due ampie strade su cui viaggia il consenso interno alla categoria. Primo pilastro della piattaforma: il Green Pass non ci compete. Anzi, ci pesa. Non vogliono essere coinvolti in alcun modo in controlli, modalità, responsabilità. Con grande spirito di servizio nei confronti della collettività e con un mucchio di parole burocratico-altisonanti gli scioperanti reclamano il Green Pass sui mezzi di trasporto non affar loro, in materia non muoveranno un dito e non vogliono responsabilità che loro chiamano grane o fastidi.

Un pilastro quello del Green Pass non ci compete anzi ci pesa cui si appoggia non solo Ugl trasporti ma buona parte del pensare diffuso nella categoria. Secondo pilastro: l’immancabile rivendicazione economica, l’eterna vertenza economica. Insomma la richiesta di soldi, non a caso piazzata al fianco del non vogliamo sapere nulla del Green Pass a indicare che forse, se le aziende incartano il Green Pass in un po’ di soldi…