Sciopero medici 9 novembre: fermi 24 ore, i servizi garantiti

ROMA – Sciopero dei medici il prossimo 9 novembre. Lo stop di 24 ore è stato proclamato dai sindacati dei camici bianchi è stato comunicato alle istituzioni competenti. La manifestazione riguarda le risorse insufficienti per i medici e per il personale sanitario. Una seconda giornata di sciopero dei medici dovrebbe tenersi anche il 23 novembre, come riporta il sito della Commissione di Garanzia sugli Scioperi.

L’astensione dal servizio durerà 24 ore ma come previsto per legge, “sarà garantita la continuità delle prestazioni indispensabili”. L’agitazione riguarderà il personale appartenente alla dirigenza medica, veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale ed è stato proclamato per la mancanza di risorse per il fondo sanitario e per il personale.

Tra le motivazioni, si legge nella proclamazione, l’insufficienza del finanziamento previsto per il Fondo sanitario Nazionale 2019, in relazione alla garanzia dei Lea ed agli investimenti nel patrimonio edilizio sanitario e tecnologico. Ma anche il mancato incremento delle risorse destinate alla assunzione del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria nel Ssn.

Inoltre l’esiguità delle risorse assegnate al finanziamento dei contratti di lavoro, i ritardi amministrativi nei processi di stabilizzazione del precariato del settore sanitario e il mancato finanziamento aggiuntivo per i contratti di formazione specialistica. Per gli stessi motivi, i camici bianchi saranno in piazza a Roma il 17 in un sit nazionale, dalle ore 11 a Montecitorio. A promuovere la mobilitazione, le organizzazioni sindacali: Anaao Assomed, Cimo, Fp Cgil Medici, Federazione Veterinari e Medici, Fassid, Cisl Medici, Fesmed, Anpo-Ascoti-Fials e Uil Fpl.