TORINO – Sciopero dei mezzi di trasporto Gtt a Torino l’8 maggio. Stop a metro, bus e tram per la protesta indetta dal sindacato autonomo Usb contro il piano aziendale che prevede 500 esuberi e 200 licenziamenti. Si prevedono disagi alla circolazione e la Ztl centrale è stata sospesa nell’orario dello sciopero.

Lo stop interesserà tutti i mezzi pubblici di torino dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 22. La ferrovia metropolitana Pont-Rivarolo Chieri (la Canavesana) e il treno per l’aeroporto di Caselle non saranno invece garantiti dalle 8 alle 12 e dalle 17,30 alle 21,30.

Per alleviare i possibili disagi dello sciopero, il Comune di Torino ha revocato la Ztl in centro, che sarebbe stata in vigore dalle 7.30 alle 10.30. Confermati i divieti d’accesso nelle vie e corsie riservate al trasporto pubblico, nelle zone pedonali, nella Ztl dell’area Romana e del Valentino.