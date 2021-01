E’ stato indetto per oggi, venerdì 29 gennaio, uno sciopero nazionale che investirà diversi settori, dalla sanità alla scuola fino ai trasporti. A rischio servizi pubblici e privati. Quali sono gli orari e le fasce garantite.

Lo sciopero nazionale di oggi 29 gennaio, coinvolgerà diversi settori nel pubblico e nel privato, anche scuola e trasporti. Lo sciopero è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali SI COBAS e SLAI COBAS per le diverse categorie che vanno dalla sanità alla scuola fino ai trasporti compreso il traffico aereo.

Lo sciopero nazionale sarà di 24 ore: nella sanità sono garantiti i servizi minimi previsti dal contratto in questi casi, lo stesso per i trasporti per i quali al solito sono previste delle fasce di garanzia. Nella giornata odierna sono a rischio anche servizi degli enti locali, come sportelli comunali e gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.

Sciopero trasporti venerdì 29 gennaio: orari e fasce garantite

Lo sciopero nazionale del 29 gennaio coinvolge anche i trasporti, seppur con orari specifici e fasce garantite. L’agitazione finirà alle 21:00 di oggi. Lo sciopero riguarda treni regionali, ma sono garantiti quelli a lunga percorrenza. Lo sciopero non coinvolge il personale di Trenord.

Queste le fasce orarie:

dalle ore 6:00 alle 9:00;

dalle ore 18:00 alle 21:00.

Per quanto riguarda l’Atac, l’agenzia del trasporto autoferrotranviario del Comune di Roma, non ci sono informazioni sullo sciopero del 29 gennaio ed eventuale adesione dei lavoratori dei trasporti pertanto il servizio dovrebbe essere assicurato. In caso di sciopero sono previste le seguenti fasce di garanzia: da inizio servizio fino alle 10:00; dalle 17:00 alle 20:00. Il Comune di Roma fa sapere che potrebbero esserci disagi però per altri servizi, in particolare negli uffici pubblici, scuole, anche asili nido e infanzia.

Sciopero aerei, i voli a rischio oggi 29 gennaio

Ad aderire allo sciopero nazionale di oggi, venerdì 29 gennaio, anche il trasporto aereo e in particolare il personale Enav di Alitalia, dalle ore 13:00 alle 17:00. Alcuni voli previsti per oggi sono stati cancellati e la lista completa è disponibile sul sito delle compagnie.