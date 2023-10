Sciopero dei trasporti, lunedì 9 ottobre 2023, di 24 ore. Ad indirlo è l’organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato, a cui ha aderito anche Al Cobas. La protesta, inizialmente programmata per venerdì 29 settembre e posticipata dopo la precettazione del ministro Salvini che ha la delega sui Trasporti, ha orari che possono variare da città a città.

Garantite per legge le fasce dall’inizio del servizio alle 8.45, e dalle 15 alle 18.

Sciopero trasporti lunedì 9 ottobre: le motivazioni della prostesta

L’Usb spiega le ragioni della protesta: “Vogliamo sicurezza sul lavoro, salario adeguato e dignità per tutti gli autoferrotranvieri. Basta con la repressione e gli attacchi al diritto di sciopero. Basta stipendi da fame, superamento dei penalizzanti salari d’ingresso garantendo l’applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti. Salario minimo per legge a 10 euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato. Sono oramai decenni che quella degli autoferrotranvieri è una categoria costretta a districarsi tra salari irrisori ed inquadramenti di ingresso che partono da poco più di 6 euro l’ora”.

Sciopero trasporti, orari e fasce di garanzia a Milano

A Milano, lo sciopero dei mezzi Atm non coinvolgerà le due fasce di garanzia: da inizio servizio fino alle 8.45 e tra le 15 e le 18. La protesta potrebbe avere ripercussioni anche sul servizio di Trenord dalle 00.01 alle 23.59 di lunedì 9 ottobre. Qui saranno attive le fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 saranno garantite dalle 5:30 alle 8:29 e dalle 15 alle 17:59.

Sciopero trasporti a Roma

A Roma l’agitazione potrebbe interessare le intere reti Atac e Roma Tpl. A rischio anche i collegamenti eseguiti da altri operatori. Mezzi a rischio dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio.

Atac fa sapere che durante lo sciopero “il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge (da inizio del servizio diurno alle ore 8.29 e dalle ore 17.01 alle ore 19.59)”. Nella notte tra l’8 e il 9 ottobre non sarà garantito servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”).

Garantito invece il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980. Non garantite dopo le ore 24 anche il servizio metro A-B-C, le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24. Le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980.

Durante lo sciopero, nelle stazioni metro che resteranno aperte non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.

Lo sciopero a Napoli

A Napoli si fermeranno i mezzi Anm e Eav. L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità: linee di superficie (tram, bus, filobus) dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00.

La Metro Linea 1 avrà la prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:30 e da Garibaldi ore 07:10. In caso di adesione allo sciopero, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09:10 e da Garibaldi ore 09:10.

Il servizio riprenderà poi con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:00 e da Garibaldi ore 17:40. L’ultima corsa serale sarà garantita da Piscinola ore 19:30 e da Garibaldi alle ore 19:30. Per le funicolari Mergellina, Centrale e Montesanto, l’ ultima corsa del mattino sarà garantita alle ore 09.20. Il servizio riprenderà poi con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale sarà alle ore 19:50. L’impianto di Chiaia resterà chiuso.

Coinvolta anche la società Eav sia per le linee Vesuviane, sia per la metropolitana. L’orario garantito sarà dalle ore 6:00 alle ore 8:30 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00. Per le linee Flegree, il servizio sarà garantito dalle ore 5:00 alle ore 8:00 e dalle ore 14:30 alle 17:30.

Torino

A Torino, il servizio di trasporto pubblico locale sarà garantito in queste fasce orarie: Servizio urbano-suburbano, metropolitana, centri di servizi al cliente, dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Servizio extraurbano, servizio bus sostitutivo ferrovia sfmA – Torino-Aeroporto-Germagnano-Ceres, da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30. Servizio ferroviario sfm1 – Rivarolo-Chieri, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Stop anche in Toscana, nelle province di Livorno, Lucca, Massa-Carrara e Pisa. Stop anche in diverse città dell’Emilia Romagna. Possibili disagi anche in Abruzzo. Lo sciopero riguarderà infatti il trasporto urbano, extraurbano, ferroviario e le biglietterie. Saranno due le fasce garantite: il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle ore 00 alle ore 6 e dalle 9 alle 18 e dalle 21 alle 24.

Forse dovresti anche sapere che…