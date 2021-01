Sciopero nazionale venerdì 29 gennaio 2021: orari, info, fasce garantite scuola, aerei, treni, sanità. Lo sciopero nazionale è stato proclamato dalle associazioni sindacali SI COBAS e SLAI COBAS.

Lo sciopero avrà una durata di 24 ore ed interesserà tutte le categorie lavorative dei settori pubblici, privati e cooperativi. Come detto, sono a rischio sia la scuola che gli spostamenti perché hanno aderito allo sciopero anche i dipendenti di Gruppo Ferrovie Stato, Italo, i trasportatori, i corrieri ed il personale scolastico.

Quindi per quanto riguarda questi settori lavorativi, bisogna aspettarsi cancellazioni, ritardi e problematiche varie. Verrà invece garantito il servizio minimo essenziale.

Entriamo nel merito, Trenitalia garantisce su base regionale i servizi essenziali nelle seguenti fasce orarie: dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21 del tardo pomeriggio/sera.

Alitalia, invece, aderisce allo sciopero nazionale del 29 gennaio dalle ore 13 fino alle 17. Quindi sono stati già cancellati i voli che partivano in questa fascia oraria. Tutti gli altri, invece, saranno garantiti regolarmente.

Per quanto riguarda la scuola, riportiamo direttamente il comunicato del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur).

“La pandemia non allenta la sua morsa e diventa una condizione per lo smantellamento della istruzione pubblica. Nessun atto concreto a sostegno alla Scuola Pubblica, solo vuoti e non realizzati annunci di potenziamento.

La didattica a distanza, con i computer, causa solo l’aumento del divario tra alunni di diverse classi sociali . Il Governo decide di riaprire le scuole, ma le decisioni prese (solo il 50% degli alunni per classe, a turno) non tutelano in alcun modo gli alunni delle classi popolari.

Che hanno spesso difficoltà di seguire le lezioni da casa, perché non hanno spazio o perché non hanno i mezzi per collegarsi in maniera efficiente.

Alla carenza di personale si è fatto fronte con le “assunzioni per Covid-19”.

Per il governo il lavoro può essere solo precario e ripropone contratti a tempo determinato e interinali al pari degli imprenditori privati.

Come se non bastasse viene pagata a questi lavoratori solo una mensilità su tre.

Molti diranno che non si debba far sciopero in questo periodo.

Per queste persone noi dobbiamo lavorare alle loro condizioni di disagio e pericolo, ma se possiamo lavorare possiamo anche scioperare: 1) Per rivendicare il pagamento degli stipendi arretrati!

2) Per la tutela e la sicurezza degli alunni e delle lavoratrici e dei lavoratori! 3) Per aumenti salariali 4) Per adeguamento dell’organico alle maggiori necessità di questo periodo di crisi!”.