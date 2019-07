ROMA – Inizio di agosto a braccia incrociate per i lavoratori di Autostrade per l’Italia, proprio mentre si registrerà l’esodo degli italiani verso le vacanze. “Sciopero di 4 ore nelle autostrade i prossimi 4 e 5 agosto”. A proclamare la protesta sono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Trasporti “a seguito dello stato di agitazione, proclamato per la fase critica che sta caratterizzando la trattativa, che riprenderà martedì 30, per il rinnovo del contratto nazionale di settore”.

Dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 4 agosto e dalle 22 di domenica 4 alle 2 di lunedì 5 si fermeranno gli addetti all’esazione ai caselli e il personale turnista non sottoposto alla regolamentazione dello sciopero. Stop al personale impiegato con turni sfalsati e spezzati nelle ultime 4 ore della prestazione mentre il personale tecnico e amministrativo si fermerà le prime 4 ore del proprio turno di lunedì 5 agosto. Dallo sciopero resta escluso tutto il personale sottoposto alla legge sullo sciopero ed alla regolamentazione provvisoria del settore. (fonte AGI)

Già mercoledì 24 luglio e venerdì 26 luglio era stato indetto uno sciopero nazionale del settore. Il personale addetto agli impianti, alla sala radio e alla viabilità ha interrotto il servizio per le ultime quattro ore, mentre per un intero turno il restante personale. Stessa modalità (ultime 4 ore del turno) per i lavoratori Anas turnisti delle sale e operativi sulle strade mentre intera giornata di stop per il personale rimanente.