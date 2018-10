ROMA – Trasporti pubblici, scuola, rifiuti, il prossimo sarà un venerdì nero a Roma, per gli scioperi concomitanti annunciati da diverse sigle sindacali di base. La città rischia la paralisi della mobilità, oltre ai disagi delle scuole chiuse e l’acuirsi del problema dei sacchetti di immondizia che si accumulano agli angoli delle strade.

Trasporti. Venerdì 26 ottobre il trasporto pubblico di Roma è a rischio per lo sciopero generale e nazionale di 24 ore indetto dai sindacati Sgb, Cub, Si Cobas, Usi-Ait e Slai Cobas. Lo annuncia l’agenzia della mobilità. Che precisa: nella Capitale l’agitazione interesserà i collegamenti Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Termini-Centocelle, Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo) e le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. Saranno comunque in vigore le fasce di garanzia: servizio regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20.

Rifiuti. Questo il comunicato dell’Ama, la municipalizzata cittadina: “A seguito della proclamazione dello sciopero da parte dell’Usi, Unione sindacale italiana…, in attuazione di quanto prescritto dalla normativa di legge, l’azienda ha attivato le procedure tese ad assicurare durante lo sciopero servizi minimi essenziali e prestazioni indispensabili: pronto intervento a ciclo continuo; raccolta pile, farmaci e siringhe abbandonate; pulizia mercati; raccolta rifiuti prodotti da case di cura, ospedali, caserme, etc…”. Secondo l’Ama, “in base a precedenti casi del genere si prevede un’incidenza limitata sull’erogazione complessiva dei servizi aziendali”.

Scuola. “Il servizio scolastico potrebbe non essere garantito o subire dei disagi”, questo il testo della circolare diramata in alcuni istituti scolastici di Roma in previsione delle agitazioni sindacali di venerdì 26 ottobre.