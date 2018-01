ROMA – I ragazzi che torneranno a scuola l’8 gennaio potranno trovare le aule vuote e quindi fare vacanze più lunghe. Lo sciopero dei professori per il rinnovo dei contratti è stato confermato anche dal Ministero dell’Istruzione. I docenti hanno deciso di manifestare contro la sentenza che rischia di far declassare in seconda o terza fascia quelli già di ruolo, o addirittura che rischiano di perdere il posto di lavoro.

Il sito Miur Istruzione scrive che lo sciopero è stato indetto dal Sindacato autonomo europeo scuola ed ecologia, Saese, e interesserà sia il personale docente che quello Ata a tempo indeterminato, determinato e precario delle scuole pubbliche italiane. Le scuole, stando al comunicato del Miur, saranno tenute a comunicare tempestivamente il numero di lavoratori che hanno aderito allo sciopero, per far fronte alle problematiche relative al servizio pubblico dell’istruzione, come si legge nella nota: