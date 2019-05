Sciopero trasporti 17 maggio: tutti gli orari città per città

ROMA – Oggi, 17 maggio 2019, il sindacato Usb, ha indetto una giornata di sciopero nel settore trasporti che coinvolge i treni dalle 9 alle 17 e bus, metro e traghetti con diverse modalità da città a città. A Milano lo sciopero si svolge dalle 18 alle 22, a Roma dalle 8,30 alle 12,30, a Napoli dalle 11 alle 15, a Bologna dalle 10,30 alle 14,30.

A Roma il trasporto pubblico capitolino sarà a rischio per quattro ore, dalle 8,30 alle 12,30. La protesta riguarda la rete Atac e i bus periferici della Roma Tpl. A Milano l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana è prevista dalle 18.00 alle 22.00. A Napoli per le linee autobus lo sciopero è previsto dalle ore 11:00 alle ore 15:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero mentre il servizio tornerà completamente regolare circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Per quanto riguarda la metropolitana Linea 1, l’ultima corsa garantita prima dello sciopero partirà da Piscinola alle ore 10.26 e da Garibaldi alle 10.30. Il servizio riprenderà ad essere regolare con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 15.14 e da Garibaldi alle ore 15.54. L’ultima funicolare garantita partirà alle ore 10.50, per poi riprendere regolarmente il servizio con la prima corsa del pomeriggio alle ore 15,20. A Torino il Servizio urbano, suburbano e la metropolitana saranno coinvolti dalle 18 alle 22. Le autolinee extraurbane e il Servizio Ferroviario (Sfm1 – Canavesana e sfmA – Torino–aeroporto–Ceres) dalle 8 alle 12. Per il personale Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero si svolgerà dalle 10.30 alle 14.30. In quella fascia oraria, gli autobus urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. Per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia e viceversa, con orario di partenza fino alle 10.15

Circoleranno regolarmente invece le Frecce di Trenitalia. Sono assicurati tutti i convogli elencati nell’apposita tabella dei treni previsti in caso di sciopero, consultabile sull’Orario ufficiale di Trenitalia e sul sito web trenitalia.com. Per i treni regionali, regolari i collegamenti a maggior traffico viaggiatori, con possibili leggere modifiche al programma dei treni. Sarà assicurato il collegamento fra Roma Termini e l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino.