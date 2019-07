Sciopero trasporti oggi 24 luglio: a rischio bus, metro e treni in tutta Italia

ROMA – Disagi in vista per pendolari e viaggiatori in tutta Italia oggi, mercoledì 24 luglio: i sindacati di categoria non hanno fatto neppure un passo indietro e hanno confermato lo sciopero nazionale dei trasporti.

L’agitazione sindacale coinvolgerà quasi tutti i mezzi del trasporto pubblico. A rischio sia i bus, metro e tram che i collegamenti ferroviari e quelli marittimi. Diverse le modalità di svolgimento e la durata, variabili città per città.

Milano e altri collegamenti in Lombardia – I mezzi ATM saranno a rischio tra le 18 e le 22, così come quelli delle linee AGI (201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus) e delle linee NET (Nord Est Trasporti, servizio urbano ed extra urbano di Monza), mentre lo stop sarà dalle 19:30 alle 23:30 per la funicolare Como-Brunate.

Torino – Sciopero in vigore dalle 18 alle 22 per i mezzi GTT, mentre il trasporto ferroviario (sfm1 – Canavesana e sfmA – Torino – aeroporto – Ceres) potrebbe non risultare disponibile dalle 18 a fine turno.

Venezia – In laguna a rischio i mezzi AVM/Actv – servizio navigazione e automobilistico urbano (bus/tram di Mestre, Lido e Chioggia) a partire dalle 10 e fino alle 13, mentre il servizio automobilistico extraurbano dalle 19:30 alle 22:30 (non garantita la corsa linea 8E Mestre-Treviso delle 17:45 linea 8E Mestre per “fascia di sciopero diversificata rispetto ad AVM/Actv”) e la funicolare terrestre People Moveresti dalle 11 alle 15 e dalle 19:15 alle 23:15.

Firenze – Agitazione sindacale del 24 luglio dalle 18 alle 22 per il personale viaggiante (autobus) mentre per gli altri interesserà le ultime 4 ore di turno.

Genova – Personale viaggiante fermo dalle 11:30 alle 15:30, mentre gli altri incroceranno le braccia nella seconda parte del turno.

Bologna e Ferrara – Mezzi pubblici a rischio dalle 11 alle 15 per quanto riguarda il trasporto urbano ed extra urbano (bus e corriere).

Roma – Sciopero dei mezzi pubblici che sarà attivo dalle 12:30 alle 16:30 e comprenderà tutti i mezzi Atac, inclusi metro, autobus e tram.

Cagliari – Stop per il personale viaggiante dalle 12 alle 16, mentre gli altri addetti si fermeranno per le ultime 4 ore di servizio.

Napoli – Mezzi pubblici ANM a rischio tra le 9 e le 13 mentre la metro linea 1 effettuerà l’ultima corsa alle 9:10 (da Piscinola e da Garibaldi) e riprenderà il servizio alle 13:10 (Piscinola) e alle 13:50 (Garibaldi); ultima corsa delle funicolari Chiaia, Centrale e Montesanto alle 9:20, ripresa del servizio alle 13:20.

Per quanto riguarda i treni, a rischio dalle 9:01 alle 17:01 per un’agitazione sindacale della durata di 8 ore. Trasporto merci e logistica in sciopero per 4 ore, mentre il settore marittimo si fermerà per 24 ore (12 ore lo sciopero che coinvolgerà i porti). (fonte CORRIERE.IT)