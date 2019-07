Sciopero trasporti 24 luglio a Roma: orari e mezzi coinvolti

ROMA – Sciopero trasporti del 24 luglio a Roma di Atac, Tpl e Cotral. Secondo quanto riportato da Atac durante lo sciopero non sarà garantito il servizio sull’intera rete Atac, non sarà garantito il servizio delle biglietterie, nelle stazioni delle linee metroferroviarie che resteranno, eventualmente, aperte non sarà garantito il funzionamento di ascensori, montascale e scale mobili, non sarà garantito il servizio dei bus sostitutivi della ferrovia Roma-Viterbo.

Lo sciopero è stato proclamato con la seguente motivazione: “Criticità nel settore del trasporto pubblico locale in ordine alle infrastrutture, alle regole, al confronto politico, al diritto di sciopero”.

Per quanto riguarda gli orari dello sciopero, questi variano a seconda della categoria di lavoratori coinvolti. A Roma e in tutto il Lazio, il fulcro della protesta si concentra in quattro ore, dalle 12.30 alle 16.30 del 24 luglio 2019. In questo arco di tempo, sono a rischio i servizi di metropolitana, autobus di superficie, tram, ferrovie, oltre al servizio extraurbano gestito da Cotral. Sempre tra le 12.30 e le 16.30, non sono garantiti neanche i servizi di biglietterie nelle varie stazioni metro, come anche il funzionamento di ascensori, montascale e scale mobili.

Al contrario del resto d’Italia, a Roma i taxi scioperano per sole quattro ore (e non per tutta la giornata). Le auto bianche si fermano quindi dalle 8 alle 12. (fonte IL MESSAGGERO)