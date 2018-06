ROMA – Sciopero generale dei trasporti l’8 giugno in diverse città italiane. Da Torino e Milano a Roma e Napoli sono previsti disagi per lo stop di bus, metro e tram nella protesta indetta da diversi sindacati. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Disagi anche per la circolazione ferroviaria per lo sciopero indetto dai sindacati Cub Trasporti e Usb Lavoro Privato dalle 22 del 7 giuno alle 6 del mattino dell’8. Ecco gli orari e le fasce garantite durante lo sciopero.

Sciopero trasporti Roma

Uno sciopero di 4 ore è stato proclamato dal sindacato Ugl per le aziende del trasporto pubblico locale l’8 giugno. A Roma l’agitazione, dalle 8,30 alle 12,30, interesserà la rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie regionali Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle) e le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl.

In occasione del precedente sciopero indetto dall’Ugl (13 giugno 2016), l’adesione sulla rete Atac è stata del 21.7 per cento per quanto riguarda il servizio di superficie (bus, filobus e tram) e del 22.1 per cento per quanto riguarda il servizio delle metropolitane e delle ferrovie regionali.

Sciopero trasporti Milano

Lo sciopero dei mezzi a Milano non interesserà i mezzi Atm, che sono previsti regolari, ma sono previsti disagi per l’adesione alla protesta da parte dei dipendenti di Trenord e l’azienda ha informato in una nota:

“Durante lo sciopero i servizi regionali, suburbani e aeroportuali potranno subire ritardi, variazioni e cancellazioni. In caso di cancellazione delle corse, previsti autobus sostitutivi no-stop per il solo servizio aeroportuale Malpensa Express sulle tratte Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto e Malpensa Aeroporto – Bellinzona. Lo sciopero non interessa le fasce orarie di garanzia e quindi viaggeranno tutti i treni in partenza entro le ore 22.00 di giovedì 7 giugno e con arrivo a destinazione finale entro le ore 23.00. Sono possibili ripercussioni anche dopo la conclusione dello sciopero”.

Nonostante nell’agitazione proclamata da Usb e Cub fossero inclusi anche i lavoratori del Tpl con “modalità territoriali”, a Milano l’Atm ha fatto sapere di non aver ricevuto nessuna comunicazione e non ci saranno impatti sul trasporto locale.

Sciopero trasporti Torino

L’azienda del trasporto pubblico locale Gtt di Torino in una nota comunica lo sciopero di 24 ore indetto dai sindacati territoriali Faisa-Cisal, Fast-Confsal e Usb – Lavoro Privato, su temi correlati al Piano Industriale, per l’8 giugno. Ecco le fasce garantite:

“Servizio urbano e suburbano e metropolitana: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00 Autolinee extraurbane e Servizio Ferroviario (sfm1 – Canavesana e sfmA – To – aeroporto – Ceres): da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito. Lo sciopero potrà avere ripercussioni anche sull’operatività dei Centri di Servizi al Cliente e sui diversi servizi gestiti da GTT, con conseguenti possibili disagi per la clientela”.

Sciopero trasporti Napoli

Lo sciopero generale di Ferrovie dello Stato e della Società Italo Ntv potrebbe causare disagi alla circolazione dei treni e per gli utenti della Linea 2 della Metropolitana partenopea.