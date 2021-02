Sciopero trasporti lunedì 8 febbraio 2021 a Roma, Milano e Napoli: orario sciopero e fasce garantite

Sciopero dei trasporti pubblici lunedì 8 febbraio 2021 in molte città italiane tra cui Roma, Milano e Napoli: treni, autobus, metropolitane e tram fermi. Lo sciopero dei trasporti di lunedì 8 febbraio 2021 avrà una durata di 4 ore dalle 8 e 30 alle 12 e 30 oppure dalle 9 e 30 alle 13 e 30, a seconda della città.

Sciopero trasporti lunedì 8 febbraio 2021 a Roma

A Roma lo sciopero di lunedì 8 febbraio coinvolgerà anche i dipendenti Cotral che si fermeranno per lo sciopero nazionale. A proclamare lo stop le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Una, Slm Fast Confsal e Faisa Cisal per 4 ore, dalle ore 8 e 30 alle ore 12 e 30. Saranno garantite tutte le corse fino alle ore 8 e 30 e quelle alla ripresa del servizio, dalle ore 12 e 31. A rischio anche i mezzi Atac: metropolitana, autobus, tram e linee ferroviarie Roma-Lido, Roma-Giardinetti e Roma-Nord.

Sciopero trasporti lunedì 8 febbraio 2021 a Milano

A Milano a rischio sono i treni delle quattro linee metropolitane, gli autobus e i tram gestiti da Atm, che deve già fare i conti con la capienza ridotta sui mezzi imposta dall’emergenza Covid. Lo sciopero di lunedì 8 febbraio sarà dalle 9,30 alle 13,30. Quindi i mezzi saranno a rischio dalle 9.30 alle 13.30, mentre nel resto della giornata la circolazione di metro, bus e tram è garantita. Potranno subire ritardi e cancellazioni le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus” di Agi, ha poi spiegato Atm. Saranno, invece, “garantite le corse in partenza dai capolinea dall’inizio del servizio alle 8:29 e dalle 12:30 a fine servizio.

Sciopero trasporti lunedì 8 febbraio 2021 a Napoli

Lunedì nero per i trasporti anche a Napoli e in tutta la Campania per lo sciopero di lunedì. A causa degli scioperi proclamati da varie sigle sindacali, metropolitane, bus e funicolari saranno fuori servizio per diverse ore. A Napoli, oltre ai mezzi dell’Anm, si fermeranno anche Cumana e Vesuviana, a causa dello sciopero di 4 ore indetto dalla Fit Cisl, dalle ore 9 alle 13 per richiedere il rinnovo del contratto collettivo del trasporto pubblico locale (Tpl), nell’ambito dello sciopero nazionale indetto dai sindacati dei trasporti per lunedì 8 febbraio. Nello stesso orario hanno proclamato lo sciopero per i mezzi Anm (metro Linea 1, funicolari e bus) i sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGLFNA, USB.