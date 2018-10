MILANO – Sciopero dei trasporti a Milano il 26 ottobre. La protesta di 24 ore è stata indetta dai sindacati Cub e Sgb nell’ambito dello sciopero generale per rivendicare migliori condizioni sul lavoro. La società per il trasporto milanese ha rassicurato la normale circolazione di tutte le linee della metro fino alle 18, con possibili disagi da tale orario fino a fine servizio.

Le fasce garantite per questo sciopero sono da inizio servizio fino alle 9 del mattino, ma dato il numero di adesioni le corse della metro saranno regolari fino alle 18 mentre i bus possono subire ritardi per via del traffico. A causa di alcune manifestazioni in centro, queste linee potrebbero subire rallentamenti o deviazioni. Si tratta dei tram 1, 2, 4, 12, 14, 16, 19; e i bus 50, 57, 61.

Gli aderenti allo sciopero generale richiedono migliori condizioni riguardanti il salario, il welfare, la rappresentanza nei luoghi di lavoro, i diritti universali, contro le privatizzazioni e liberalizzazioni, per abolizione delle diseguaglianze, per la salute e sicurezza. Nel rispetto delle disposizioni in materia di informazione all’utenza, lAtm mette a disposizione degli utenti le percentuali medie complessive di adesione registrate nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle.