ROMA – Venerdì 12 ottobre a Roma è stato indetto uno sciopero del trasporto pubblico. Lo sciopero durerà 24 ore, dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine turno, e coinvolgerà il personale di Atac, Cotral e Roma TPL.

Atac. Due gli scioperi: uno indetto dal sindacato Cambia-Menti M410 e uno, di 4 ore, indetto da Cgil, Cisl e Uil. Quest’ultimo interesserà le linee periferiche gestite dalla società Roma Tpl.

L’agitazione coinvolgerà bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle .Le fasce di garanzia: servizio regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

Nella notte tra l´11 e il 12 ottobre non garantite le corse delle linee notturne da n1 a n28 e della linea 913. Nella notte tra il 12 e il 13 ottobre non garantito il servizio delle metropolitane A-B-B1 e C e della linea di superficie 8.

Per i bus periferici della Roma Tpl lo sciopero sarà di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30.

Le percentuali di adesione degli scorsi scioperi indetti dal sindacato cambia-Menti (fonte: Atac):

Nello sciopero di 4 ore del 20 maggio 2016 del sindacato cambia-Menti M410 la percentuale di adesione è stata del 9.6 % per la rete di superficie, mentre per le metropolitane e per le ferrovie Roma-Lido, Roma-Viterbo e Termini-Centocelle l´adesione è stata del 3.2%

Nello sciopero di 4 ore del 6 luglio 2018 del sindacato cambia-Menti M410 la percentuale di adesione è stata del 29.1 % per la rete di superficie, mentre per le metropolitane e per le ferrovie Roma-Lido, Roma-Viterbo e Termini-Centocelle l´adesione è stata del 10%

Cotral.

Gli orari dello sciopero.

L’organizzazione sindacale Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero di 24 ore con astensione dalla prestazioni lavorative dalle ore 00:01 alle ore 5:29, dalle ore 8:31 alle ore 17:00 e dalle ore 20:01 a fine servizio.

Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8:30, alla ripresa del servizio alle ore 17:00 e fino alle ore 20:00.