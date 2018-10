ROMA – Sciopero dei trasporti pubblici il 26 ottobre a Roma. La protesta indetta dai sindacati Sgb, Cub, SI Cobas, Usi-Ait e Slai Cobas durerà 24 ore e le corse di bus, metro e linee periferiche della Roma Tpl non saranno garantite. Resta comunque in vigore la fascia oraria garantita per i pendolari, ma questo venerdì si preannuncia nero per i trasporti.

Sul sito dell’Atac si legge che la fascia di garanzia è da inizio servizio alle ore 8,30 e dalle 17 alle 20. Non sono state garantite le corse e il regolare servizio per la rete notturna tra il 25 e il 26 ottobre, ma soprattutto non lo saranno nella fascia oraria tra le 8.30 e le 17 e da fine servizio al termine dello sciopero. Nelle stazioni delle metro possibili interruzioni di servizio anche di biglietterie, scale mobili, ascensori e montascale.

Le motivazioni poste alla base dello sciopero sono: salario; welfare; rappresentanza nei luoghi di lavoro, diritto di sciopero; diritti universali; contro le privatizzazioni e le liberalizzazioni; contro la guerra e le spese militari; abolizione delle diseguaglianze salariali, sociali, economiche, di genere e nei confronti degli immigrati; salute e sicurezza sul lavoro.

In occasione dello sciopero e del ritorno dell’ora solare nella notte tra sabato e domenica, per garantire l’informazione all’utenza, i canali di infomobilità della piattaforma informativa infoatac saranno attivi senza interruzione, nell’arco delle 24 ore, dalle ore 5.45 di giovedì 25 ottobre alle ore 4.30 di domenica 28 ottobre.