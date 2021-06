Sciopero trasporti Roma e Milano oggi 1 giugno: bus e metro Atac e Atm, orari e fasce garantite

Giornata di sciopero dei trasporti a Roma e Milano oggi 1 giugno: fermi bus e metro Atac e Atm, vediamo gli orari e le fasce garantite. Lo sciopero oltre a Milano e Roma vede coinvolte anche altre città ma nonostante sia stato proclamato come sciopero nazionale, in molti non hanno aderito. Quindi disagi a Milano e Roma più che nel resto d’Italia.

Sciopero bus e metro Roma, orari e fasce garantite

A Roma Atac informa che verranno garantite le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno fino alle ore 8,30 e dalle 17 alle ore 20. Non è garantito, invece, il servizio di metro, bus, tram e ferrovie urbane di Roma dalle ore 8,30 alle 17 e dalle 20 fino al termine del servizio. Inoltre non saranno garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società Roma Tpl.

Nella notte tra l’1 e il 2 giugno, festa della Repubblica, sarà garantito il servizio delle linee notturne. Non garantite invece le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società Roma Tpl. Sospese le corse di bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle. Il servizio sarà comunque regolare prima delle 8:30 e dopo le 12:30. Lo sciopero di 24 ore, e regolare nelle fasce di garanzia fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

Sciopero dei trasporti a Milano oggi 1 giugno

A Milano lo sciopero dei trasporti di oggi 1 giugno bloccherà gli autobus. Infatti ha aderito la segreteria territoriale di Orsa trasporti, saranno saranno sospese le corse dei mezzi di Atm. “L’agitazione del personale delle linee di superficie e metropolitane – si legge in una nota dell’azienda di Foro Bonaparte – è consentita dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio”. Le linee Airpullman (560, 561 e 566) non effettueranno il servizio dalle ore 8:30 alle ore 13 e dalle ore 16:30 a fine servizio. Mentre le linee Movibus e Stie dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 a fine servizio.