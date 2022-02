Sciopero trasporti venerdì 25 febbraio 2022: a rischio metro, bus e tram in tutta Italia. Orari e fasce garantite a Roma, Milano, Napoli, Torino (Foto Ansa)

Sciopero nazionale dei trasporti pubblici venerdì 25 febbraio 2022: a rischio metro, bus e tram in tutta Italia, da Roma a Milano, da Napoli a Torino.

La giornata di agitazione è stata indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa, Cisal, Ugl e durerà 24 ore.

Le richieste dei sindacati

Lo sciopero è stato indetto per ottenere un tavolo di lavoro ministeriale e una cabina di regia per riscrivere le regole del settore. In particolare i sindacati chiedono il rinnovo del contratto nazionale di lavoro e il miglioramento delle condizioni lavorative normative e salariali.

Sciopero dei trasporti di venerdì 25 febbraio 2022: orari e fasce garantite a Milano

A Milano l’Atm, la municipalizzata dei trasporti, avverte che sono “possibili adesioni elevate”. L’astensione dal lavoro per conducenti di metro, bus e tram potrà interessare le fasce orarie dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio.

Sul sito Atm avverte: “Visto il numero di sindacati coinvolti non è difficile immaginare che il personale Atm potrebbe aderire in percentuali elevate”.

A rischio anche i treni di Trenord

Disagi potranno interessare anche i viaggiatori di Trenord, che ha annunciato fasce orarie garantite dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Le linee interessate dallo sciopero saranno quelle di Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi – Malpensa; Milano Cadorna – Malpensa; Brescia – Iseo – Edolo; Milano – Saronno – Como; Milano – Seveso – Canzo/Asso; Milano – Saronno – Novara N.; Milano – Saronno – Varese – Laveno Nord; S50 Malpensa – Bellinzona.

Sciopero dei trasporti di venerdì 25 febbraio 2022: orari e fasce garantite a Roma

A Roma lo sciopero dei trasporti pubblici di venerdì 25 febbraio è in programma dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 al termine del servizio.

L’Atac annuncia possibili disservizi per autobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord, ma anche le linee periferiche della Roma Tpl e i bus regionali della Cotral.

Saranno regolarmente in servizio le linee bus S13 e S15.

A rischio anche il servizio notturno tra il 24 e il 25 febbraio, ma sarà regolare il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte e le corse notturne delle linee bus 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980.

Nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 febbraio è garantito il servizio delle linee bus notturne, non quello delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee bus 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980.

Sciopero dei trasporti di venerdì 25 febbraio 2022: orari e fasce garantite a Napoli

A Napoli l’Anm annuncia possibili disservizi di metro, autobus e funicolari per 24 ore.

Oltre ai sindacati che hanno dichiarato sciopero a livello nazionale, a Napoli anche l’Usb sciopererà per 8 ore, mentre chi aderisce a Faisa Confail si fermerà per 4 ore.

Saranno garantiti tram, bus e filobus dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17 alle 20.

Sciopero dei trasporti di venerdì 25 febbraio 2022: orari e fasce garantite a Torino

A Torino la società di trasporti Gtt ha annunciato le fasce di garanzia per tram, metro e bus dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15.

Per il servizio extraurbano e ferroviario, invece, le corse saranno garantite da inizio servizio alle 8 e dalle 14:30 alle 17.30.

Tra le 15 e le 18 potrebbero non essere garantite le corse della linea bus SF2 tra Venaria e Torino e viceversa.

Il servizio ferroviario garantisce il trasporto dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.