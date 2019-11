Sciopero treni 29 novembre: gli orari e le corse garantite

ROMA – Oggi, venerdì 29 novembre, è in programma lo sciopero di Trenitalia, Italo e Trenord. Dalla mezzanotte alle ore 21.00 di oggi, i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Non aderisce allo sciopero il personale di RFI in Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. Regione Liguria informa infatti che Trenitalia garantirà i treni nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00) previsti dalla commissione di garanzia e pubblicati sul sito di Trenitalia.

Non sono previste modifiche alla circolazione di Frecce e treni a lunga percorrenza. Per i treni regionali sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Si prevede l’effettuazione di servizi per le relazioni a maggiore traffico di passeggeri. Su alcune linee regionali si prevede di confermare l’intera offerta ordinaria. Nel corso dello sciopero è garantito il collegamento fra Roma Termini e l’aeroporto di Fiumicino, con il treno “Leonardo Express” o con autobus sostitutivi. Qui è possibile consultare la lista dei treni garantiti. E’ inoltre possibile visualizzare qui la circolazione in tempo reale dei convogli.

Sciopero Italo: i treni garantiti

“In vista della proclamazione di sciopero previsto dalle ore 00:00 alle ore 21:00 del giorno 29 novembre 2019, al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori di Italo, si pubblica di seguito la lista dei treni garantiti”. Sul sito ufficiale di Italotreno, è possibile accertarsi di quali siano i convogli garantiti.

Trenord, i treni garantiti

Trenord fa sapere che: “il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza e il servizio Aeroportuale, potranno subire variazioni e/o cancellazioni. Saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia dalle 6.00 alle ore 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti“. Per il servizio Malpensa Express saranno istituiti autobus sostitutivi “no-stop” (senza fermate intermedie) limitatamente ai soli collegamenti aeroportuali “Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto” e “Malpensa Aeroporto – Stabio”. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno/arriveranno da/in via Paleocapa 1.