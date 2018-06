Sciopero treni 7-8 giugno di 8 ore: orari e fasce garantite

ROMA – Sciopero dei treni dalle 22 di giovedì 7 giugno alle 6 di venerdì 8. La protesta interesserà sia il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che Trenord ed è stata indetta dai sindacati Cub Trasporti e Usb Lavoro Privato.[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Una protesta di 8 ore durante il quale i servizi regionali, suburbani e aeroportuali potranno subire ritardi, variazioni e cancellazioni.

Il sito de Il Giorno scrive che solo per il servizio aeroportuale di Milano per Malpensa sarà garantito con autobus sostitutivi no-stop in caso di cancellazione: