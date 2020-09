Sciopero dei treni in Lombardia oggi, lunedì 28 settembre, dalle 10 alle 18. Possibili ripercussioni sul trasporto ferroviario.

Per oggi, lunedì 28 settembre, è stato proclamato uno sciopero dei treni in Lombardia dalle 10 alle 18. Lo sciopero è stato proclamato dall’Orsa.

Trenord ha informato che “i servizi regionali, suburbani, la lunga percorrenza ed il servizio aeroportuale Malpensa Express potranno subire variazioni e/o cancellazioni”.

Sciopero treni in Lombardia, comunicato Trenord

A causa dello sciopero indetto dal sindacato Orsa dalle 10 alle 18, i treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza di Trenord e il servizio Malpensa Express potranno subire limitazioni e cancellazioni.

Le fasce di garanzia non sono coinvolte dallo sciopero.

Prima dell’inizio dello sciopero circoleranno i treni con partenza entro le ore 10 e arrivo alla destinazione finale entro le ore 11.

Per quanto riguarda i collegamenti aeroportuali, circoleranno autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (in partenza da via Paleocapa 1) e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa e Stabio.

Il sindacato Orsa, nel promuovere l’agitazione dalle 10 alle 18 a poche settimane dalla ripresa delle attività scolastiche, ancora una volta utilizza lo strumento dello sciopero in modo pretestuoso, senza mostrare alcuna sensibilità per la situazione straordinaria che la Regione e il Paese stanno vivendo a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 e generando disagi e rischi di sovraffollamento.

Trenord invita i viaggiatori a evitare assembramenti nelle stazioni alla ripresa della circolazione.

Una volta raggiunto il carico massimo consentito dalle disposizioni nell’ambito dell’emergenza sanitaria Covid-19, la salita sarà vietata e i flussi deviati sui treni successivi.

Si ricorda inoltre che, con questo sciopero, il sindacato Orsa impedisce di garantire i treni utilizzati dagli studenti al termine delle lezioni.

Le disposizioni per il viaggio

A bordo dei convogli si possono occupare tutti i posti a sedere; in piedi si può sostare nei vestiboli, mantenendo il distanziamento, ma non nei corridoi.

In questo modo è rispettato il limite definito dalle Autorità, che hanno disposto che sui mezzi di trasporto pubblico sia utilizzato complessivamente l’80% dei posti omologati.

Inoltre, a bordo è necessario indossare la mascherina correttamente – su naso e bocca – per tutta la durata del viaggio. (fonte TRENORD)