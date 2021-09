Sciopero voli 24 settembre 2021, lista garantiti e quelli Alitalia cancellati (anche 23 e 25 settembre)

Venerdì 24 settembre è confermato lo sciopero dei voli Alitalia. Lo sciopero è di 24 ore, sia del personale navigante sia degli aeroporti. Oltre ad Alitalia hanno comunicato l’adesione all’agitazione gli staff di Easyjet dalle 13 alle 17, di Volotea dalle 10:01 alle 12. Nel caso di Alitalia lo sciopero avrà ripercussioni anche giovedì 23 e sabato 25 settembre.

Sciopero Alitalia 24 settembre, voli cancellati anche il 23 e 25

Alitalia Cliccando qui, è possibile consultare la lista dei voli cancellati il 23 e il 25 settembre. Per ovviare ai disagi, la compagnia sta impiegando aerei più capienti per riproteggere i passeggeri prenotati sui voli cancellati. L’azienda suggerisce di controllare su quale volo siano stati riprotetti. Per farlo, occorre collegarsi al sito Alitalia.com e inserire il proprio nome e il codice di prenotazione nella sezione “I miei voli”. Per informazioni aggiuntive, i passeggeri che chiamano dall’Italia hanno a disposizione il numero verde 800.650055. Chi chiama dall’estero deve comporre il +39-06-65649. In alternativa: contattare l’agenzia di viaggio dove si è acquistato il biglietto.

In caso di cancellazione del proprio volo, i clienti possono cambiare la prenotazione o chiedere il rimborso del biglietto senza alcuna penale fino al 1 ottobre 2021. Il viaggio dovrà però essere completato entro il 14 ottobre 2021.

Voli Alitalia cancellati venerdì 24 settembre 2021

AZ58 Roma-Madrid

AZ61 Madrid-Roma

AZ76 Roma-Barcellona

AZ79 Barcellona-Roma

AZ90 Roma-Málaga

AZ91 Málaga-Roma

AZ107 Amsterdam-Roma

AZ108 Roma-Amsterdam

AZ120 Milano-Amsterdam

AZ121 Amsterdam-Milano

AZ148 Milano-Bruxelles

AZ151 Bruxelles-Milano

AZ153 Bruxelles-Milano

AZ154 Milano-Bruxelles

AZ159 Bruxelles-oma

AZ160 Roma-Bruxelles

AZ203 Londra-Roma

AZ206 Roma-Londra

AZ249 Londra-Milano

AZ250 Milano-Londra

AZ317 Parigi-Roma

AZ324 Roma-Parigi

AZ332 Roma-Parigi

AZ333 Parigi-Roma

AZ345 Nizza-Roma

AZ351 Parig Orly-Milano

AZ352 Milano-Parigi Orly

AZ354 Roma-Nizza

AZ400 Roma-Francoforte

AZ403 Francoforte-Roma

AZ433 Monaco-Roma

AZ436 Roma-Monaco

AZ573 Zurigo-Roma

AZ574 Roma-Zurigo

AZ575 Ginevra-Roma

AZ576 Roma-Ginevra

AZ584 Roma-Tirana

AZ585 Tirana-Roma

AZ718 Roma-Atene

AZ719 Atene-Roma

AZ800 Roma-Algeri

AZ801 Algeri-Roma

AZ866 Roma-Tunisi

AZ867 Tunisi-Roma

AZ884 Roma-Malta

AZ885 Malta-Roma

Voli Alitalia nazionali cancellati 24 settembre 2021