Scivola e cade per 5 metri in una scarpata sulla A28: grave operaio

Un uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina in un cantiere aperto lungo l’autostrada A28, nel tratto compreso tra Sacile Ovest e Sacile Est (Pordenone). Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, l’operaio è caduto accidentalmente in una scarpata, scivolando per circa 5 metri. La Sores Fvg ha inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Sacile e l’automedica proveniente da Pordenone, mentre i vigili del fuoco hanno raggiunto per primi il punto impervio dove era caduto l’uomo, per favorire l’accesso e le cure dei sanitari. Il ferito è stato stabilizzato e trasportato, in codice giallo, con l’ambulanza con a bordo il medico, all’ospedale di Pordenone.