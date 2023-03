Risolto il giallo dei due scomparsi a Polignano a Mare. Appartenevano a due turisti polacchi che stanno bene e sono rientrati nel loro paese gli indumenti trovati lo scorso 24 febbraio su una scogliera.

Scomparsi Polignano a Mare:: le indagini e la svolta

L’avvistamento di un adulto e di un bambino e poi il ritrovamento di un giubbino e scarpe aveva fatto temere che i due fossero caduti in mare e per questo erano scattate le ricerche.

Poi, grazie a un identikit pubblicato nei giorni scorsi e collaborazione dei cittadini, i carabinieri della compagnia di Monopoli sono riusciti a ricostruire l’identità dei due turisti che, dopo aver trascorso circa due settimane di vacanza in Italia, hanno fatto regolarmente rientro nel loro Paese. Gli indumenti erano stati lasciati volutamente sugli scogli dai due turisti che – spiegano i carabinieri – hanno l’abitudine di appoggiare in bella vista i vestiti di cui non hanno più necessità, lasciandoli a disposizione di chi ne abbia bisogno.