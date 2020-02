ROMA – Un trentenne napoletano, scomparso da casa la scorsa settimana, è stato ritrovato venerdì sera, 31 gennaio, dagli agenti della Polizia Locale di Roma mentre camminava contromano vicino al guard rail sul tratto urbano della A24.

Il ragazzo si trovava nel tratto compreso tra le uscite di via Fiorentini e via di Portonaccio, in direzione Roma, quando gli agenti sono intervenuti riuscendo a metterlo in salvo, oltre a salvaguardare gli automobilisti in transito da possibili incidenti.

Accompagnato presso gli uffici, è emersa una denuncia di scomparsa presentata dai familiari, che sono stati allertati del ritrovamento. (fonte AGI)