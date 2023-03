Scontro auto-bus sulla Serenissima: morto 53enne

Un automobilista di 53 anni, ancora da identificare, è morto questa mattina nello scontro tra la sua auto, una Nissan Qashqai e un bus di linea di Autoguidovie. L’incidente si è verificato poco dopo le dieci sulla Serenissima, nel tratto rettilineo della strada a scorrimento veloce che collega Romanengo a Ticengo, in provincia di Cremona. Dopo l’impatto violentissimo, sulle cui cause stanno indagando gli agenti della polizia stradale, la vettura è finita fuori strada, a ridosso di un canale. Sul posto vigili del fuoco, 118 ed elisoccorso. La strada provinciale è chiusa al traffico e gli accertamenti sono ancora in corso. Non risultano feriti a bordo del pullman.