Scontro contro un’auto, morto un motociclista a Roma sul Grande Raccordo Anulare

Un motociclista è morto in uno scontro con un’auto avvenuto sul Grande raccordo anulare di Roma. A causa dell’incidente è temporaneamente chiuso alla circolazione il Gra al km 62,400. Il traffico, informa l’Anas, è momentaneamente deviato in complanare al km 59,400. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità “nel più breve tempo possibile”.