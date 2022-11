Scontro frontale a Baricella (Bologna): morta 21enne, ferito anche l’altro automobilista

Una ragazza di 21 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, martedì 29 novembre, a Baricella, nel Bolognese. Tutto è successo verso le 12.30 in via Giovannini, dove la Toyota Yaris guidata dalla giovane si è scontrata frontalmente con un’altra vettura, un’Audi Q2 condotta da un uomo di 55 anni.

Le prime notizie

Nell’impatto la 21enne è deceduta sul colpo mentre l’altro automobilista è stato trasportato all’ospedale di Bentivoglio in condizioni di media gravità. Sul posto, per i rilievi e per ricostruire la dinamica, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Molinella.

La vittima abitava ad Altedo, poco lontano dal luogo dell’incidente. Dopo il diploma si era iscritta all’università di Bologna e studiava Scienze dell’Educazione. In seguito allo scontro frontale, la sua utilitaria è finita nel campo, dove si è ribaltata, e per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

