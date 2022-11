Scontro frontale in tangenziale tra due auto, morto un anziano di 83 anni FOTO ANSA

È di un morto e di un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte lungo la tangenziale di Udine, nel territorio del comune di Tavagnacco. Due auto si sono scontrate frontalmente e uno dei veicoli si è successivamente ribaltato. L’allarme è scattato immediatamente con una chiamata al Nue112. Gli infermieri della Sores Fvg hanno inviato sul posto un’automedica e un’ambulanza. Per il conducente di una delle auto il medico rianimatore non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Si tratta di un anziano di 83 anni. Nel frattempo i Vigili del fuoco del Comando provinciale hanno liberato il conducente dell’altra vettura che era rimasto imprigionato nell’abitacolo; stabilizzato sul posto, è stato condotto in condizioni molto gravi al Pronto Soccorso.

