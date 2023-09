Scontro frontale tra auto a Crema: morta 82enne, grave anche il marito

Un’anziana che era rimasta coinvolta con il marito ieri in un incidente stradale a Crema (Cremona) è morta nella notte in ospedale. L’incidente si è verificato nel pomeriggio: un impatto frontale tra una Fiat Punto con a bordo la vittima 82enne e il marito di 81 anni, residenti a Fiesco, e una Jaguar con al volante un uomo di Crema. I soccorritori hanno verificato subito che le ferite riportate dalla coppia erano gravi. L’anziana, ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Maggiore di Crema, è morta nella notte. Il marito resta in gravi condizioni. Il conducente della Jaguar è rimasto ferito non gravemente.

