Scontro frontale tra camion e auto a Carceri: due morti

Due persone hanno perso la vita in un incidente stradale che ha coinvolto un camion e un’automobile nel territorio del comune di Carceri, in provincia di Padova. Lungo la variante della Strada Regionale 10, precisamente nella località di Santa Caterina d’Este, secondo una prima ricostruzione, un camion e un’auto sono entrati in collisione per cause ancora da accertare. La coppia a bordo dell’auto è rimasta uccisa. I vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo dell’incidente per garantire la sicurezza dei veicoli coinvolti.