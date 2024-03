Il 75enne Antonio Iaia, marito di una delle due vittime dell’incidente di mercoledì a Brindisi, è morto nella notte all’ospedale Perrino dove era stato trasportato d’urgenza in seguito all’impatto. L’uomo era alla guida di una Opel Corsa che per cause in via d’accertamento da parte della polizia locale si è scontrata frontalmente con una Toyota Yaris guidata da una donna, Pasqualina Prezioso, morta sul colpo. Deceduta dopo l’arrivo dei soccorsi, ieri, anche la 66enne Maria Epifani. Nell’ambito dell’indagine aperta dopo l’incidente sono state sequestrate le due auto.