Scontro tra moto e un suv, nell’incidente morta coppia di motociclisti

Una coppia, marito e moglie di 60 e 58 anni, che viaggiava su una moto Triumph quando è avvenuto lo scontro con un SUV a Suno, Novara, lungo la strada statale che conduce al lago d’Orta. I coniugi, residenti a Domodossola (provincia del Verbano-Cusio-Ossola), sono stati segnalati in pericolo da altri automobilisti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, ma purtroppo i tentativi di rianimazione sono stati vani. Nel tragico incidente, quattro occupanti del SUV, due adulti e due bambini, hanno riportato ferite e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. L’incidente si è verificato nei pressi della Baraggia, un’area già nota per la frequenza di incidenti stradali, alcuni dei quali fatali. Recentemente, il sindaco di Suno ha espresso nuove proteste per il ritardo nell’avvio dei lavori per la realizzazione di una rotonda, un intervento previsto da anni e che avrebbe potuto contribuire a migliorare la sicurezza stradale in quella zona.